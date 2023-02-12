В окупованому Маріуполі пролунала вибухи

У неділю ввечері, 12 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
"22:00 у Маріуполі ляскає. Однозначно вечір набуває нових фарб", - написав він.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі через ожеледицю майже повністю паралізував рух окупаційного військового транспорту.
Крім того, у Маріуполі окупанти посилили контроль за виїздом із міста.
Додамо, що в окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка та жива сила.
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