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В окупованому Маріуполі пролунала вибухи

Фото: В окупованому Маріуполі пролунала "бавовна" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 12 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"22:00 у Маріуполі ляскає. Однозначно вечір набуває нових фарб", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі через ожеледицю майже повністю паралізував рух окупаційного військового транспорту.

Крім того, у Маріуполі окупанти посилили контроль за виїздом із міста.

Додамо, що в окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка та жива сила.

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МаріупольВійна Росії проти України