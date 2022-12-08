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Ожеледиця в Маріуполі паралізувала військовий транспорт окупантів: відео

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Маріуполь, Четвер 08 грудня 2022 18:36
Ожеледиця в Маріуполі паралізувала військовий транспорт окупантів: відео Фото: через ожеледицю в Маріуполі став військовий транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Маріуполі через ожеледицю майже повністю паралізовано рух окупаційного військового транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Нова Маріупольська забава. Танок на ковзанці у виконанні вантажівок та мікроавтобусів", - заявив радник.

Чиновник розповів, що рух військового транспорту майже повністю паралізовано, але поодинокі паливозаправники окупантів все ж намагаються прорватись через крижане місто в напрямку Запоріжжя. За його словами, ситуація на дорогах в місті наразі "в стані колапсу".

"Мабуть, за це варто оголосити подяку колаборантам в Маріуполі. Таку диверсію не зміг би організувати ані спротив, ані HIMARS", - додав Андрущенко.

Нагадаємо, сьогодні під Маріуполем пролунала серія гучних вибухів.

Раніше ми писали, що погода найближчими днями буде змінюватись швидко та кардинально. Якщо сьогодні очікували дощ, мокрий сніг та мороз, то вже в понеділок стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів тепла.

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