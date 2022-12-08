Ожеледиця в Маріуполі паралізувала військовий транспорт окупантів: відео

У Маріуполі через ожеледицю майже повністю паралізовано рух окупаційного військового транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Нова Маріупольська забава. Танок на ковзанці у виконанні вантажівок та мікроавтобусів", - заявив радник.

Чиновник розповів, що рух військового транспорту майже повністю паралізовано, але поодинокі паливозаправники окупантів все ж намагаються прорватись через крижане місто в напрямку Запоріжжя. За його словами, ситуація на дорогах в місті наразі "в стані колапсу".

"Мабуть, за це варто оголосити подяку колаборантам в Маріуполі. Таку диверсію не зміг би організувати ані спротив, ані HIMARS", - додав Андрущенко.