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Окупанти посилили контроль за виїздом з Маріуполя, розташували снайперів, - міськрада

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П'ятниця 10 лютого 2023 16:31
Окупанти посилили контроль за виїздом з Маріуполя, розташували снайперів, - міськрада Фото: окупанти посилили контроль за виїздом з Маріуполя, розташували снайперів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі окупанти посилили контроль за виїздом з міста. Розташували снайперів поруч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Чергове посилення контролю окупантами. Тепер в’їзд в місто знов контролюються не просто мобільними блок-постами, але точками снайперів поруч", - пише Андрющенко.

Як відзначив радник міського голови, відповідний крок є провалом контрпартизанської діяльності ФСБ в окупованому місті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка і жива сила.

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