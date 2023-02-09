У Маріуполі пожвавішав рух окупантів: прибуває жива сила і військова техніка, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка і жива сила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка "Андрющенко Time".
Як зазначає радник, наразі у місті і навколо нього відбувається таке:
- в селі Мелекіно розміщено новоприбулий корпус росіян. Тепер не буряти, а конктретно російські підрозділи. Базуються в порожніх пансіонатах. Вік переважно 25-30 років. Кількість до тисячі;
- в селищах навколо Маріуполя росіяни продовжують ховати техніку на приватних подвір’ях та біля шкіл/дитячих садочків. Тактика "живого щита" - єдина тактика нового розміщення;
- зафіксовано поновлення руху вантажівок з БК, поки що живою силою та гарматами в напрямку Мангуш/Бердянськ;
- зафіксовано переміщення танків на лафетах в напрямку Волновахи;
- посилена робота авіації. За візуальним спостереженням заходять парами з двох аеродромів: Ростов-на-Дону (здійснюють запуски над с. Нікольське) та Приморсько-Ахтарськ (здійснюють запуск над с. Мангуш). Зафіксовано проліт не менше 4 "шахедів" через Азовське море в напрямку Запоріжжя. Точка запуску по напрямку - Ейськ або Приморсько-Ахтарськ.
Днями РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа.
Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.
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