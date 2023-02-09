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У Маріуполі пожвавішав рух окупантів: прибуває жива сила і військова техніка, - Андрющенко

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 09 лютого 2023 16:58
У Маріуполі пожвавішав рух окупантів: прибуває жива сила і військова техніка, - Андрющенко Фото: окупанти у тимчасово захоплений Маріуполь підтягують військову техніку і живу силу (facebook.com/mod.mil)
Автор: Тетяна Зарембо

У тимчасово окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка і жива сила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка "Андрющенко Time".

Як зазначає радник, наразі у місті і навколо нього відбувається таке:

  • в селі Мелекіно розміщено новоприбулий корпус росіян. Тепер не буряти, а конктретно російські підрозділи. Базуються в порожніх пансіонатах. Вік переважно 25-30 років. Кількість до тисячі;
  • в селищах навколо Маріуполя росіяни продовжують ховати техніку на приватних подвір’ях та біля шкіл/дитячих садочків. Тактика "живого щита" - єдина тактика нового розміщення;
  • зафіксовано поновлення руху вантажівок з БК, поки що живою силою та гарматами в напрямку Мангуш/Бердянськ;
  • зафіксовано переміщення танків на лафетах в напрямку Волновахи;
  • посилена робота авіації. За візуальним спостереженням заходять парами з двох аеродромів: Ростов-на-Дону (здійснюють запуски над с. Нікольське) та Приморсько-Ахтарськ (здійснюють запуск над с. Мангуш). Зафіксовано проліт не менше 4 "шахедів" через Азовське море в напрямку Запоріжжя. Точка запуску по напрямку - Ейськ або Приморсько-Ахтарськ.

Днями РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа.

Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, ми писали, яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести.

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