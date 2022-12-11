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В окупованому Маріуполі так і не розпочато опалювальний сезон, - мер

Фото: В окупованому Маріуполі так і не розпочато опалювальний сезон (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти не змогли підготуватися до опалювального сезону в Маріуполі. Комунальні служби у місті не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву маріупольського міського голови Вадима Бойченка в ефірі телемарафону.

"Опалювальний сезон у Маріуполі так і не розпочато. Люди сидять у холоді, замерзають, і ми бачимо написи і на під'їздах, і на квартирах: “SOS! Ми замерзаємо”. Вся російська пропаганда розбилася об зиму, яка прийшла на територію України", - зазначив мер.

Бойченко наголосив, що забезпечити життєдіяльність Маріуполя та окупованих територій може лише українська влада. Російські загарбники ж ні на що не здатні. Єдине, що ворог зараз робить, - роздає місцевим жителям обігрівачі.

"Люди вишиковуються у кілометрові черги, б'ються за ці обігрівачі, проходять цю принизливу процедуру. Але найстрашніше: аби включити обігрівач у розетку, потрібно, щоб була електрика. А електрики в обсязі, потрібному для проходження опалювального сезону, також немає. Вони і цей інструмент життєдіяльності не забезпечили. І, відповідно, ми бачимо десятки пожеж, які знищують ще хоч якесь житло в Маріуполі", - додав міський голова.

Нагадаємо, 5 грудня під Маріуполем сталися вибухи газу в двох будинках.

Жителі обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.

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МаріупольВійна Росії проти України