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Маріупольці замерзають у розбитих квартирах та будинках, - міська рада

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Маріуполь, Субота 03 грудня 2022 16:41
Маріупольці замерзають у розбитих квартирах та будинках, - міська рада Фото: Маріупольці замерзають у розбитих квартирах та будинках (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Жителі окупованого Маріуполя обурюються через велику кількість проблем з опаленням міста. Більшість з них просто замерзають у розбитих квартирах та будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Обурення жителів окупованого міста зростає. Вони настільки невдоволені, що колаборанти вже не можуть приховати проблему, а місцеві пабліки починають вже прямо афішувати скарги маріупольців. Приховати їх за фейковою ширмою "життя покращується" - вже неможливо", - йдеться у повідомленні.

Міська рада зазначає, що люди кричать про свої проблеми, вивішуючи їх плакатами на домівках, пишучи на дорогах та будівлях.

"Наприклад, страждають мешканці багатоповерхового будинку по вулиці Гранітній, 144. Люди живуть без вікон, не знають куди звертатися. Ніхто не хоче вирішувати проблему. І це не поодинокі історії. Чим прохолодніше, ти більше сигналів SOS по всьому місту", - додали у міськраді

Жителі Маріуполя фактично замерзають у своїх будинках та чекають на деокупацію населеного пункту.

Нагадаємо, що під час облоги Маріуполя, російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.

У селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.

Також у Маріуполі російські загарбники складають списки нерухомого майна, мешканці якого залишили місто через окупацію та руйнування.

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