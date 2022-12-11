RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Мариуполе так и не начат отопительный сезон, - мэр

Фото: В оккупированном Мариуполе так и не начат отопительный сезон (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты не смогли подготовиться к отопительному сезону в Мариуполе. Коммунальные службы в городе не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мариупольского городского головы Вадима Бойченко в эфире телемарафона.

"Отопительный сезон в Мариуполе так и не начат. Люди сидят в холоде, замерзают, и мы видим надписи и на подъездах, и на квартирах: "SOS! Мы замерзаем". Вся российская пропаганда разбилась о зиму, которая пришла на территорию Украины", - отметил мэр.

Бойченко подчеркнул, что обеспечить жизнедеятельность Мариуполя и оккупированных территорий могут только украинские власти. Российские захватчики ни на что не способны. Единственное, что враг сейчас делает, - раздает местным жителям обогреватели.

"Люди выстраиваются в километровые очереди, дерутся за эти обогреватели, проходят эту унизительную процедуру. Но самое страшное: чтобы включить обогреватель в розетку, нужно, чтобы было электричество. А электричества в объеме, нужном для прохождения отопительного сезона, тоже нет. Они и этот инструмент жизнедеятельности не обеспечили. И, соответственно, мы видим десятки пожаров, которые уничтожают еще хоть какое-то жилье в Мариуполе", - добавил городской голова.

Напомним, 5 декабря под Мариуполем произошли взрывы газа в двух домах.

Жители возмущаются из-за большого количества проблем с отоплением города. Большинство из них просто замерзают в разбитых квартирах и домах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины