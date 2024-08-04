В окупованих Луганську та Макіївці повідомляють про прильоти (відео)

Російські окупанти почали поширювати у своїх пабліках фото та відеоматеріали з димом, що здіймається над містом.

Наразі над окупованим містом здіймається величезна хмара диму. Проте окупаційна влада заявляє, що "все збили".

В окупованій Макіївці також видно великі клуби диму, що здіймається над містом. Перед цим роспабліки писали про "роботу ППО" над Донецькою областю.

Оновлено о 17:26.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що пожежа спалахнула на машинобудівному заводі-100 у Луганську.

"Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів. Пишуть про незрозумілу окупантам "комбіновану бавовну". Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів", - зауважив Лисогор.

Фото: пожежа в Луганську (t.me/luhanskaVTSA)

Він зауважив, що зазвичай на цьому заводі загарбники ремонтують та зберігають військову техніку.

"Напевно, можна сказати, що ремонтували й зберігали", - додав глава ОВА.