В окупованих Луганську та Макіївці повідомляють про прильоти (відео)

Сьогодні, 4 серпня, в окупованих Луганську та Макіївці пролунали вибухи. Росіяни ширять фото з клубами диму над містом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Російські окупанти почали поширювати у своїх пабліках фото та відеоматеріали з димом, що здіймається над містом.
Наразі над окупованим містом здіймається величезна хмара диму. Проте окупаційна влада заявляє, що "все збили".
В окупованій Макіївці також видно великі клуби диму, що здіймається над містом. Перед цим роспабліки писали про "роботу ППО" над Донецькою областю.
Оновлено о 17:26.
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що пожежа спалахнула на машинобудівному заводі-100 у Луганську.
"Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів. Пишуть про незрозумілу окупантам "комбіновану бавовну". Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів", - зауважив Лисогор.
Фото: пожежа в Луганську (t.me/luhanskaVTSA)
Він зауважив, що зазвичай на цьому заводі загарбники ремонтують та зберігають військову техніку.
"Напевно, можна сказати, що ремонтували й зберігали", - додав глава ОВА.
Зауважимо, що це не перші скарги від росіян за сьогодні. Раніше в Маріуполі сталася масштабна пожежа. Вогонь спалахнув в районі нової військової бази окупантів.
Нагадаємо також, що вчора ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону". Крім цього Сили оборони України завдали ударів також по зенітному ракетному комплексу С-400 РФ в тимчасово окупованому Криму.
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