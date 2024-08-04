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В оккупированных Луганске и Макеевке сообщают о прилетах (видео)

Фото: в Луганске зафиксирован прилет (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 августа, в оккупированных Луганске и Макеевке прогремели взрывы. Россияне распространяют фото с клубами дыма над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Российские оккупанты начали распространять в своих пабликах фото и видеоматериалы с дымом, поднимающимся над городом.

Сейчас над оккупированным городом возвышается огромное облако дыма. Однако оккупационные власти заявляют, что "все сбили".

В оккупированной Макеевке также видны большие клубы дыма, возвышающегося над городом. Перед этим расписки писали о "работе ПВО" над Донецкой областью.

Обновлено в 17:26.

Председатель Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что пожар вспыхнул на машиностроительном заводе-100 в Луганске.

"Сегодня после обеда, как сообщают оккупационные СМИ, в этом городе прозвучало 12 взрывов. Пишут о непонятном оккупантам "комбинированном хлопке". Расцвести ему позволила российская система ПВО, которая сбивает все только для телевизионных сюжетов и телеграмм-каналов", - отметил Лысогор.

Фото: пожар в Луганске (t.me/luhanskaVTSA)

Он отметил, что обычно на этом заводе захватчики ремонтируют и хранят военную технику.

"Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили", - добавил глава ОВА.

Заметим, что это не первые жалобы от россиян сегодня. Ранее в Мариуполе произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в районе новой военной базы оккупантов.

Напомним также, что вчера ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону". Кроме этого Силы обороны Украины нанесли удары также по зенитному ракетному комплексу С-400 РФ во временно оккупированном Крыму.

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