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В окупованому Луганську пролунав вибух, у місті помітили дим

Луганськ, Неділя 15 жовтня 2023 12:14
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В окупованому Луганську пролунав вибух, у місті помітили дим Фото: у Луганську 15 жовтня пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. Це сталося зранку у неділю, 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як зазначають місцеві жителі, після вибуху у Луганську помітили чорний дим.

"У Луганську було чути вибух, у зоні Кам'янобродського району помітно задимлення", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Луганську

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше чують вибухи. Наприклад, 25 вересня під Луганськом теж було гучно, а у мережі повідомляли про "приліт" по складу боєприпасів росіян на заводі з виробництва радіотехніки та радіоелектроніки "Юність".

Також додамо, що у Луганську розташовується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні у місті у госпіталі для поранених загарбників.

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Луганськ Війна в Україні Вибух
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