В оккупированном Луганске прогремел взрыв, в городе заметили дым
Взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. Это произошло утром в воскресенье, 15 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как отмечают местные жители, после взрыва в Луганске был замечен черный дым.
"В Луганске был слышен взрыв, в зоне Каменнобродского района заметно задымление", - говорится в сообщении.
Ситуация в Луганске
Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Луганске все чаще слышны взрывы. К примеру, 25 сентября под Луганском тоже было громко, а в сети сообщали о "прилете" по составу боеприпасов россиян на заводе по производству радиотехники и радиоэлектроники "Юность".
Также добавим, что в Луганске размещается большое количество российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, россияне превращают больницы в городе в госпитале для раненых захватчиков.
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