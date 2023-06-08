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У Донецьку та Луганську пролунали вибухи: у містах помітили дим

Фото: у Донецьку та Луганську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали в окупованих Донецьку та Луганську у четвер, 8 червня. Над містами помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Луганськ

У мережі заявляють, що вибухи пролунали у мікрорайоні "Городок". Російські пропагандисти стверджують, що нібито був "приліт" у промзону у район тепловозобудівного заводу.

Тим часом у Telegram-каналах шириться відео з окупованого Луганська. На кадрах зафіксований стовп чорного диму, який здіймається у небо після вибухів.

Місцеві повідомляють, що у місті спостерігаються перебої з мобільним зв'язком.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Луганську "приліт" по військові базі росіян. У мережі зазначають, що у місті чути сирени "швидких" та пожежних машин.

Донецьк

Тим часом в окупованому Донецьку також чули вибухи. Після цього над містом з'явився дим. Так звана "влада" заявляє про роботу ППО.

Ситуація у Луганську

Нагадаємо, що останнім часом в окупованому Луганську почастішали вибухи. Зокрема, 12 травня на території машинобудівного заводу після вибухів помітили дим.

Також в окупованому Луганську 15 травня чули вибухи, а російські ЗМІ заявили про нібито поранення так званого "глави МВС ЛНР".

При цьому російські окупанти продовжують активно тероризувати та мобілізовувати жителів Луганська. Крім того, у місті організували окремий госпіталь для поранених найманців ПВК "Вагнера".

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Луганськвибухи