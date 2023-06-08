У Донецьку та Луганську пролунали вибухи: у містах помітили дим

Потужні вибухи пролунали в окупованих Донецьку та Луганську у четвер, 8 червня. Над містами помітили дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Луганськ
У мережі заявляють, що вибухи пролунали у мікрорайоні "Городок". Російські пропагандисти стверджують, що нібито був "приліт" у промзону у район тепловозобудівного заводу.
Тим часом у Telegram-каналах шириться відео з окупованого Луганська. На кадрах зафіксований стовп чорного диму, який здіймається у небо після вибухів.
Місцеві повідомляють, що у місті спостерігаються перебої з мобільним зв'язком.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Луганську "приліт" по військові базі росіян. У мережі зазначають, що у місті чути сирени "швидких" та пожежних машин.
Донецьк
Тим часом в окупованому Донецьку також чули вибухи. Після цього над містом з'явився дим. Так звана "влада" заявляє про роботу ППО.
Нагадаємо, що останнім часом в окупованому Луганську почастішали вибухи. Зокрема, 12 травня на території машинобудівного заводу після вибухів помітили дим.
Також в окупованому Луганську 15 травня чули вибухи, а російські ЗМІ заявили про нібито поранення так званого "глави МВС ЛНР".
При цьому російські окупанти продовжують активно тероризувати та мобілізовувати жителів Луганська. Крім того, у місті організували окремий госпіталь для поранених найманців ПВК "Вагнера".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.