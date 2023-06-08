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В Донецке и Луганске прогремели взрывы: в городах заметили дым

Фото: в Донецке и Луганске раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощные взрывы прогремели в оккупированных Донецке и Луганске в четверг, 8 июня. Над городами заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Луганск

В сети заявляют, что взрывы прогремели в микрорайоне "Городок". Российские пропагандисты утверждают, что якобы был "прилет" в промзону в район тепловозостроительного завода.

Тем временем в Telegram-каналах распространяется видео из оккупированного Луганска. На кадрах зафиксирован столб черного дыма, поднимающийся в небо после взрывов.

Местные сообщают, что в городе наблюдаются перебои с мобильной связью.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Луганске "прилет" по военной базе россиян. В сети отмечают, что в городе слышны сирены "скорых" и пожарных машин.

Донецк

Тем временем в оккупированном Донецке также слышали взрывы. После этого над городом появился дым. Так называемая "власть" заявляет о работе ПВО.

Ситуация в Луганске

Напомним, что в последнее время в оккупированном Луганске участились взрывы. В частности, 12 мая на территории машиностроительного завода после взрывов был замечен дым.

Также в оккупированном Луганске 15 мая слышали взрывы, а российские СМИ заявили о якобы ранении так называемого "главы МВД ЛНР".

При этом российские оккупанты продолжают активно терроризировать и мобилизовывать жителей Луганска. Кроме того, в городе был организован отдельный госпиталь для раненых наемников ЧВК "Вагнера".

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Лугансквибухи