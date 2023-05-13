UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Луганську пролунали вибухи

Фото: В окупованому Луганську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Це другий такий випадок за сьогоднішній день.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

На даний момент інформації щодо вибуху або можливих "прильотів" не надходило.

Фото: В окупованому Луганську пролунали вибухи (t.me/incident_lug)

Нагадаємо, 12 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух, після чого в мережі повідомили про приліт і пожежу на території машинобудівного заводу, який використовують окупанти.

При цьому сьогодні вранці в Луганську пролунав ще один вибух. Як стверджуються російські ЗМІ, під час обстрілу потрапили до старої будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де з 2015 року мали у своєму розпорядженні російських окупантів.

Додамо, що окупанти вирішили відключити мобільний інтернет у Луганській області. Нібито через удари по регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВибухВійна Росії проти України