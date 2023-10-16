В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто (відео)

"В окупованому Луганську БТР переїхав цивільне авто", - розповів він.

За його словами, російським військовим байдуже і на правила дорожнього руху, і на людей.

"Схожа ситуація на окупованих територіях вже звична справа. Нещодавно вантажівка з позначками "V" та "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася", - каже Лисогор.

Як повідомлялося, раніше у селі Урзуф Донецької області п'яний російський військовий на БТР спровокував ДТП. Внаслідок чого загинули троє окупантів, ще щонайменше п'ятеро отримали травми.

Крім того, в районі села Кринички Запорізької області російські військові влаштували ДТП. Так, росіяни на вантажівці підрізали "Славуту" з цивільними. Останні ж врізалися в автомобіль окупантів, внаслідок чого боєприпаси, які везли загарбники, здетонували. Обидва автомобілі зайнялися. Люди у легковому авто загинули.