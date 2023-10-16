UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Луганську БТР росіян переїхав цивільне авто (відео)

Фото: БТР окупантів переїхав цивільне авто у Луганську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Луганську російські військові влаштували ДТП. Бронетранспортер окупантів переїхав цивільний автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"В окупованому Луганську БТР переїхав цивільне авто", - розповів він.

За його словами, російським військовим байдуже і на правила дорожнього руху, і на людей.

"Схожа ситуація на окупованих територіях вже звична справа. Нещодавно вантажівка з позначками "V" та "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася", - каже Лисогор. 

Як повідомлялося, раніше у селі Урзуф Донецької області п'яний російський військовий на БТР спровокував ДТП. Внаслідок чого загинули троє окупантів, ще щонайменше п'ятеро отримали травми.

Крім того, в районі села Кринички Запорізької області російські військові влаштували ДТП. Так, росіяни на вантажівці підрізали "Славуту" з цивільними. Останні ж врізалися в автомобіль окупантів, внаслідок чого боєприпаси, які везли загарбники, здетонували. Обидва автомобілі зайнялися. Люди у легковому авто загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЛуганськ