В окупованому Криму тотальна нестача кадрів на ринку праці через виїзд населення, - ЦНС

Нагадаємо, минулого місяця в Центрі національного спротиву повідомили, що Росія досі не може побороти кадровий голод на окупованих територіях України. Зокрема, не вистачає вчителів, комунальників і лікарів, оскільки люди відмовляються співпрацювати з ворогом. Через це захоплені регіони не функціонують.

Крім того, у серпні в ЦНС писали, що росіянам не вдалося сформувати так звану "владу" в окупованих селах. Для того, щоб покрити дефіцит колаборантів, ворог запустив конкурс "лідери села", за участь у якому обіцяли гроші.

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