РФ не вдається подолати кадровий голод на окупованих територіях України, - ЦНС

Росія досі не може подолати кадровий голод на тимчасово окупованих територіях України. Люди не бажають співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зокрема, мова йде про бюджетні установи. Так, з початком нового навчального року росіянам не вдається знайти достатню кількість вчителів для "промивання мізків українським дітям".

Крім того, у росіян спостерігається недостатня кількість комунальників та лікарів. Внаслідок цього, захоплені регіони не функціонують.

"Хоча саме на окупантів покладається забезпечення життєдіяльності згідно з міжнародним правом", - наголосили в ЦНС.

Як зазначає інформаційний ресурс, причиною кадрового дефіциту є небажання місцевого населення співпрацювати з ворогом. Ще однією причиною є те, що більшість людей виїхали за межі окупованих територій.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей повідомляти про колаборантів, щоб зрадники не змогли уникнути відповідальності за злочини проти українського народу.