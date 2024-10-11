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В оккупированном Крыму тотальная нехватка кадров на рынке труда из-за выезда населения, - ЦНС

Фото: в Крыму наблюдается дефицит рабочей силы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированном Крыму наблюдается нехватка кадров. Это связано с тем, что население покидает регион из-за страха увеличения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Таким образом, из-за дефицита рабочей силы рынок труда на оккупированном полуострове проседает.

Информационный ресурс отметил, что в государственных структурах эту проблему пытаются решить высокими для региона зарплатами и "ротациями российских гастролеров". В частном секторе проблема остается.

"В целом, за время правления россиян, Крым превратился в военную базу, где живут силовики, солдаты и их обслуга. Однако во время войны жить на базе становится опасно и, логично, что мирное население выбирает покинуть регион", - добавили в ЦНС.

Напомним, в прошлом месяце в Центре национального сопротивления сообщили, что Россия до сих пор не может побороть кадровый голод на оккупированных территориях Украины. В частности, не хватает учителей, коммунальщиков и врачей, поскольку люди отказываются сотрудничать с врагом. По причине этого захваченные регионы не функционируют.

Кроме того, в августе в ЦНС писали, что россиянам не удалось сформировать так называемую "власть" в оккупированных селах. Для того, чтобы покрыть дефицит коллаборантов, враг запустил конкурс "лидеры села", за участие в котором обещали деньги.

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