В оккупированном Крыму тотальная нехватка кадров на рынке труда из-за выезда населения, - ЦНС

Напомним, в прошлом месяце в Центре национального сопротивления сообщили, что Россия до сих пор не может побороть кадровый голод на оккупированных территориях Украины. В частности, не хватает учителей, коммунальщиков и врачей, поскольку люди отказываются сотрудничать с врагом. По причине этого захваченные регионы не функционируют.

Кроме того, в августе в ЦНС писали, что россиянам не удалось сформировать так называемую "власть" в оккупированных селах. Для того, чтобы покрыть дефицит коллаборантов, враг запустил конкурс "лидеры села", за участие в котором обещали деньги.

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