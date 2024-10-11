В оккупированном Крыму тотальная нехватка кадров на рынке труда из-за выезда населения, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму наблюдается нехватка кадров. Это связано с тем, что население покидает регион из-за страха увеличения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Таким образом, из-за дефицита рабочей силы рынок труда на оккупированном полуострове проседает. Информационный ресурс отметил, что в государственных структурах эту проблему пытаются решить высокими для региона зарплатами и "ротациями российских гастролеров". В частном секторе проблема остается. "В целом, за время правления россиян, Крым превратился в военную базу, где живут силовики, солдаты и их обслуга. Однако во время войны жить на базе становится опасно и, логично, что мирное население выбирает покинуть регион", - добавили в ЦНС.