В окупованому Криму скаржаться на повітряну атаку та вибухи

Зазначається, що у пропагандистських медіа писали про загрозу ударів із застосуванням безпілотників по території захопленого військами РФ українського Криму ще близько 00:40.

Пізніше окупаційною "адміністрацією" було оголошено про повітряну тривогу у Криму - спочатку через дрони, і згодом і через ракетну загрозу.

Також з'явилися повідомлення про роботу ППО російських загарбників.

Як писав Telegram-канал "ЧП / Саки", у Сакському районі було чути вибухи, начебто було збиття БПЛА над морем.

Пізніше гауляйтер Севастополя Развожаєв заявив про "відбиття атаки ЗСУ" російськими окупантами. Також "чиновник" розповів про начебто ракетний удар і роботу ППО.

"За попередньою інформацією, вже збита одна протикорабельна ракета "Нептун" над акваторію на значному віддаленні від берега", - написав гауляйтер у своєму Telegram.

Він також додав, що зберігалася небезпека дронової атаки. Але пізніше, близько 1:50, заявив про відбій повітряної тривоги.

Між тим Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що у Чорноморському було чути стрілянину, й один "сильний вибух".

Згодом медіа повідомило, що у Чорноморському прогримів ще вибух, і місцеві жителі розповіли, що "кудись влучили, коли був перший вибух".

А потім "Кримський вітер" поінформував, що вибухи з боку Чорноморського пролунали й у селі Красносільське.

Пізніше "Кримський вітер" розповів, що під окупований Сімферополем був сильний вибух у районі Піонерського.