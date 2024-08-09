UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Криму скаржаться на повітряну атаку та вибухи

Фото: російські військові в окупованому Севастополі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Криму у ніч проти 9 серпня пролунали вибухи у Сакському районі та Чорноморському внаслідок нібито атаки безпілотників і роботу протиповітряної оборони. Також загарбники стверджують про начебто збиття ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримські Telegram-канали та представника окупаційної "адміністрації" Севастополя Михайла Развожаєва.

Зазначається, що у пропагандистських медіа писали про загрозу ударів із застосуванням безпілотників по території захопленого військами РФ українського Криму ще близько 00:40.

Пізніше окупаційною "адміністрацією" було оголошено про повітряну тривогу у Криму - спочатку через дрони, і згодом і через ракетну загрозу.

Також з'явилися повідомлення про роботу ППО російських загарбників.

Як писав Telegram-канал "ЧП / Саки", у Сакському районі було чути вибухи, начебто було збиття БПЛА над морем.

Пізніше гауляйтер Севастополя Развожаєв заявив про "відбиття атаки ЗСУ" російськими окупантами. Також "чиновник" розповів про начебто ракетний удар і роботу ППО.

"За попередньою інформацією, вже збита одна протикорабельна ракета "Нептун" над акваторію на значному віддаленні від берега", - написав гауляйтер у своєму Telegram.

Він також додав, що зберігалася небезпека дронової атаки. Але пізніше, близько 1:50, заявив про відбій повітряної тривоги.

Між тим Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що у Чорноморському було чути стрілянину, й один "сильний вибух".

Згодом медіа повідомило, що у Чорноморському прогримів ще вибух, і місцеві жителі розповіли, що "кудись влучили, коли був перший вибух".

А потім "Кримський вітер" поінформував, що вибухи з боку Чорноморського пролунали й у селі Красносільське.

Пізніше "Кримський вітер" розповів, що під окупований Сімферополем був сильний вибух у районі Піонерського.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 серпня в окупованму Криму розповідали про вибухи у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі. Пізніше в ЗСУ заявили, що Силами оборони тоді у Криму було знищено чотири ворожі установки С-400. Крім того, ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримАтака дронів