RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Крыму жалуются на воздушную атаку и взрывы

Фото: российские военные в оккупированном Севастополе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 9 августа прогремели взрывы в Сакском районе и Черноморском в результате якобы атаки беспилотников и работы противовоздушной обороны. Также захватчики утверждают о якобы сбитии ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымские Telegram-каналы и представителя оккупационной "администрации" Севастополя Михаила Развожаева.

В пропагандистских медиа писали об угрозе ударов с применением беспилотников по территории захваченного войсками РФ украинского Крыма еще около 00:40.

Позже оккупационной "администрацией" было объявлено о воздушной тревоге в Крыму - сначала из-за дронов, и впоследствии и из-за ракетной угрозы.

Также появились сообщения о работе ПВО российских захватчиков.

Как писал Telegram-канал "ЧП / Саки", в Сакском районе были слышны взрывы, якобы было сбитие БПЛА над морем.

Позже гауляйтер Севастополя Развожаев заявил об "отражении атаки ВСУ" российскими оккупантами. Также "чиновник" рассказал о якобы ракетном ударе и работе ПВО.

"По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - написал гауляйтер в своем Telegram.

Он также добавил, что сохранялась опасность дроновой атаки. Но позже, около 1:50, заявил об отбое воздушной тревоги.

Между тем Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Черноморском была слышна стрельба, и один "сильный взрыв".

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымАтака дронов