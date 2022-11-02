В окупованому Криму російський Червоний хрест вкрав українське майно, - омбудсмен

Російський Червоний хрест вкрав майно українського Товариства в окупованому Криму. Міжнародна федерація на ці дії ніяк не відреагувала.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram .

Він повідомив, що на території тимчасово окупованого Криму українське Товариство Червоного хреста мало у власності 10 приміщень, площею 641 квадратний метр, а також 6 автомобілів та оргтехніку для роботи персоналу. Все це майно привласнив собі Російський Червоний хрест.

"Можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної федерації товариств Червоного хреста і Червоного півмісяця цінніші за самі цінності організації. Чи вважати ці дії МФЧХІЧП визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху Червоного хреста з усього світу?" - написав Лубінець.