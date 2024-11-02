В окупованому Криму пролунали вибухи у кількох районах

Зазначається, що вибухи спочатку пролунали у Джанкойському та Красноперекопському районах. Це сталося близько першої години ночі.

Крім того, в мережі повідомляють, що вибухів було дев'ять у тих районах.

Пізніше стало відомо про роботу російської ППО у Джанкої. А згодом з'явилася інформація, що вибухи було чути також у Нижньогірському районі кримського півострова.

"З Джанкоя повідомляють, що було 5 пусків росППО та 3 прильоти, від яких будинки тряслися", - йдеться в публікації "Кримського вітру" о 01:10.

Також в мережі розповідають, що біля села Азовське у Джанкойському районі можна було побачити "яскраві спалахи".

Красноперекопський, Джанкойський та Нижньогірський райони у Криму на мапі (фото: скрін google.com/maps/place)

Додамо, у Севастополі була оголошена повітряна тривога. За словами місцевого гауляйтера Михайла Развожаєва у публікації в Telegram, вона пов'язана з загрозою балістичного ракетного удару.

Але близько пів на другу ночі представник окупаційної "влади" заявив про відбій такої загрози для Севастополя.

Вибухи в Криму

Зауважимо, на території тимчасово підконтрольного російським окупантам українського півострова вибухи після широкомасштабного вторгнення РФ почали лунати досить часто. Сили оборони України під час атак, зокрема, "мінусують" військовий потенціал загарбників, б'ють по техніці та озброєнню, руйнують логістику.

Так, нагадаємо, перед тим повідомлялося про вибухи в Криму у Джанкойському, Гвардійському та Сімферопольському районах у ніч проти 28 жовтня.

Перед тим, вночі 24 жовтня, пролунали вибухи в районах Севастополя, Балаклави та Бельбека, де розташований аеродром загарбників.

А у ніч проти 7 жовтня в окупованому Криму також лунали вибухи й була пожежа на аеродромі Бельбек.

Додамо, раніше минулого місяця у Феодосії палав найбільший у Криму нафтовий термінал, який Сили оборони України атакували 7 жовтня. Цей об'єкт горів близько тижня, паралельно упродовж кількох днів на території нафтобази вибухали резервуари.