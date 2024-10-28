В окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох районах

В тимчасово окупованому Криму у ніч проти 28 жовтня пролунали вибухи у Джанкойському, Гвардійському та Сімферопольському районах. Також оголошували повітряна тривога у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника окупаційної "влади" Севастополя Михайла Развожаєва та Telegram-канал " Кримський вітер ".

Зазначається, що в районі Гвардійського вибухів було досить багато.

Крім того, за даними соцмереж, у Симферополі лунали вибухи в районі аеропорту. Проте наразі не ясно - чи це були "прильоти", чи наслідки роботи ППО російських загарбників.

"У Червоногвардійському районі також було чути серію вибухів, до 8 штук, повідомляє підписник. Інформація потребує уточнення", - йдеться в публікації "Кримського вітру".

В мережі додають, що у Джанкої та районі начебто "нарахували до 20 вибухів". І там міг бути "приліт".

Між тим зазначимо, що гауляйтер Севастополя перед тим заявляв про загрозу балісти, проте пізніше оголосив про відбій.

Як пізніше уточнив "Кримський вітер", у Джанкої та районі було чути до 20 вибухів, у Сімферопольському та Червоногвардійському районі, у селищі Гвардійське та Сімферополі (район аеропорту) - до 8 вибухів.

Також у мережі додали, що перший вибух у Гвардійському "був дуже сильним, уточнюють передплатники".

Крім того, зазначається, що і в Джанкої, і в Сімферополі, і в Гвардійському є аеродроми окупантів.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, на території тимчасово підконтрольного російським окупантам українського півострова вибухи після широкомасштабного вторгнення РФ почали лунати досить часто. Сили оборони України під час атак, зокрема, "мінусують" військовий потенціал загарбників, б'ють по техніці та озброєнню, руйнують логістику.

Так, раніше повідомлялося, що вночі 24 жовтня пролунали вибухи в районах Севастополя, Балаклави та Бельбека, де розташований аеродром загарбників.

Перед цим в окупованому Криму лунали вибухи й була пожежа на аеродромі Бельбек у ніч проти 7 жовтня.

А в середині серпня російські загарбники заявляли про атаку безпілотників на Севастополь, також того разу вибухи лунали у Керчі.

Додамо, раніше цього місяця у Феодосії палав найбільший у Криму нафтовий термінал, який Сили оборони України атакували 7 жовтня. Цей об'єкт горів близько тижня, паралельно упродовж кількох днів на території нафтобази вибухали резервуари.