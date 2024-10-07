В окупованому Криму лунають вибухи: на аеродромі Бельбек виникла пожежа

У ніч із 6 на 7 жовтня у тимчасовому окупованому Криму пролунали вибухи. На одному з аеродромів виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер ".

Зокрема, про перші вибухи стало відомо о 00.21. Згідно з інформацією каналу, в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці пролунало 7 вибухів, також було чути стрілянину.

Крім того, вибухи було чутно і в Сімферопольському районі. Деякі канали писали, що до тимчасово окупованого міста Сімферополь летять БпЛА.

О 01:06 канал показав фрагмент зображених на відео вибухів та спалахів у Сакському районі. За дві хвилини, згідно з інформацією "Кримського вітру", в районі аеродрому "Бельбек" виникла пожежа.

Водночас, "повітряну небезпеку оголосили по всій території Криму.