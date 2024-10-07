ua en ru
Пн, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Криму лунають вибухи: на аеродромі Бельбек виникла пожежа

Понеділок 07 жовтня 2024 01:39
UA EN RU
В окупованому Криму лунають вибухи: на аеродромі Бельбек виникла пожежа Фото: російські пожежники (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч із 6 на 7 жовтня у тимчасовому окупованому Криму пролунали вибухи. На одному з аеродромів виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер".

Зокрема, про перші вибухи стало відомо о 00.21. Згідно з інформацією каналу, в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці пролунало 7 вибухів, також було чути стрілянину.

Крім того, вибухи було чутно і в Сімферопольському районі. Деякі канали писали, що до тимчасово окупованого міста Сімферополь летять БпЛА.

О 01:06 канал показав фрагмент зображених на відео вибухів та спалахів у Сакському районі. За дві хвилини, згідно з інформацією "Кримського вітру", в районі аеродрому "Бельбек" виникла пожежа.

Водночас, "повітряну небезпеку оголосили по всій території Криму.

Нагадаємо, що ввечері в п'ятницю, 4 жовтня, у Криму теж були вибухи, а саме в місті Керч. Росіяни заявили про нібито навчання.

Також ми писали, що згідно з останніми супутниковими знімками, Росія готується до безпрецедентної атаки на Кримський міст. У районі переправи виходили дві ППО "Панцир" і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон
Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію