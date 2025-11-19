В окупованому Криму прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на ракетний удар

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 19 листопада, вдень місцеві жителі почули вибухи. Пропагандисти РФ пишуть, що півострів атакували ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримський вітер у Telegram .

На тлі атаки Керченський міст закрили для проїзду автомобілів і поїздів.

Також роботу ворожих систем ППО фіксували в районі аеродрому "Саки".

Росіяни піднімали в повітря винищувачі з аеродрому "Бельбек".

За неофіційною інформацією, під атакою міг перебувати аеродром "Гвардійське" або місцева нафтобаза.

Пропагандистські канали росіян писали про те, що тривогу на півострові оголосили через загрозу атаки ракетами Storm Shadow.

Після цього в Сакському районі прогриміли вибухи. Місцеві жителі зазначали, що загалом почули близько 10 вибухів.

Спочатку повідомлялося, що над Чорним морем зафіксували французький літак-розвідник Beech King Air 350ER.

Атаки на об'єкти в Криму

Нагадаємо, 10 листопада Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що в ніч на 10 листопада під ударом опинилася нафтобаза ФДКУ "Гвардійський" у н.п. Кар'єрне Сакського району.

Нафтобазу атакували українські безпілотники. Вони вдарили по насосній станції.

Така нафтобаза відіграє важливу роль для забезпечення паливом російських окупантів.

Також, за інформацією джерел РБК-Україна, в ніч на 29 жовтня ударні безпілотники СБУ атакували російські військові та інфраструктурні об'єкти в окупованому Криму.

Російські сили позбулися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько 20 млн доларів, а також двох радіолокаційних станцій.

Крім того, безпілотники вразили нафтобази в Гвардійському і на об'єкті "Комсомольська". На складах палива спалахнула велика пожежа, що завдало додаткової шкоди логістиці окупантів.