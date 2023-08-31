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В окупованому Криму повідомляють про вибухи біля полігону і аеродрому

Четвер 31 серпня 2023 07:46
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В окупованому Криму повідомляють про вибухи біля полігону і аеродрому Фото: російські військові в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Криму пролунали звуки вибухів у районах Старокримського полігону на сході півострова та аеродрому Кіровське вранці 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Окрім вибухів, місцеві жителі у мережі також повідомляють про стрілянину у цих районах.

При цьому наголошується, що представники окупаційної "адміністрації" та гауляйтери "про навчання не попереджали, для "утилізації" рано".

Офіційних заяв щодо того, що відбувається в цих районах, поки що немає.

В окупованому Криму повідомляють про вибухи біля полігону і аеродрому

Місце розташування "Старокримського" полігону в тимчасово окупованій АРК (фото: google.com/maps)

Вибухи у районі Старокримського полігону

Варто зазначити, що "бавовна" трапляється у цьому районі вже не вперше. Так, 19 липня у Кіровському районі біля села Кринички також лунали вибухи, і повідомляли про нібито "прильоти" на територію Старокримського полігону, після чого відбулася детонація боєприпасів.

Після цього представники окупаційної "влади" оголосили про евакуацію жителів низки сіл, зокрема Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

Крім того, 9 серпня потужні вибухи знову пролунали поблизу Старокримського полігону та в районі Джанкоя. Тоді окупанти стверджували, що нібито відбувається "планова утилізація боєприпасів".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. Найчастіше вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченнях ворожих солдатів, техніки та складам з боєприпасами.

Наприклад, учора, 30 серпня, у Феодосії повідомляли про "приліт" безпілотника, внаслідок чого почалася пожежа з будинків.

Окрім цього, того ж вечора на півдні окупованого Криму в районі Алушти прогриміли потужні вибухи - вони пролунали з боку Перевального, і за словами місцевих жителів, в Алушті чули також звуки, схожі на стрілянину.

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