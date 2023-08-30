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В окупованій Алушті повідомляють про вибухи та стрілянину

Алушта, Середа 30 серпня 2023 23:04
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В окупованій Алушті повідомляють про вибухи та стрілянину Фото: в Алушті чули вибухи та стрілянину (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали на півдні окупованого Криму ввечері 30 серпня. Їх чули в Алушті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, в Алушті чули не лише вибухи, але й звуки, схожі на стрілянину. Вибухи пролунали з боку Перевального.

Зазначимо, що там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії.

В окупованій Алушті повідомляють про вибухи та стрілянину

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Вибухи у Феодосії

Сьогодні ввечері вибухи на території Криму пролунали не лише в Алушті. Раніше звуки вибухів чули жителі окупованої Феодосії на сході півострова, там почалася пожежа.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито ППО збила ракету у Феодосії. При цьому у мережі писали, що, мовляв, збили дрони. При цьому місцеві Telegram-канали пишуть, що з Феодосії у бік Приморського виїхали автомобілі швидкої допомоги

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