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В оккупированном Крыму сообщают о взрывах возле полигона и аэродрома

Четверг 31 августа 2023 07:46
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В оккупированном Крыму сообщают о взрывах возле полигона и аэродрома Фото: российские военные в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму раздались звуки взрывов в районах Старокрымского полигона на востоке полуострова и аэродрома в Кировском утром 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Кроме взрывов, местные жители в сети также сообщают о стрельбе в этих районах.

При этом отмечается, что представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры "об учебе не предупреждали, для "утилизации" рано".

Официальных заявлений относительно происходящего в этих районах пока нет.

В оккупированном Крыму сообщают о взрывах возле полигона и аэродрома

Место расположения "Старокрымского" полигона во временно оккупированной АРК (фото: google.com/maps)

Взрывы в районе Старокрымского полигона

Стоит отметить, что "бавовна" случается в этом районе уже не впервые. Так, 19 июля в Кировском районе возле села Кринички также раздавались взрывы, и сообщали о якобы "прилетах" на территорию Старокрымского полигона, после чего произошла детонация боеприпасов.

После этого представители оккупационных "властей" объявили об эвакуации жителей ряда сел, в частности Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Кроме того, 9 августа мощные взрывы опять прогремели вблизи Старокрымского полигона и в районе Джанкоя. Тогда оккупанты утверждали, что якобы проходит "плановая утилизация боеприпасов".

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению вражеских солдат, техники и складов с боеприпасами.

Например, вчера, 30 августа, в Феодосии сообщали о "прилете" беспилотника, в результате чего начался пожар из домов.

Кроме этого, в тот же вечер на юге оккупированного Крыма в районе Алушты прогремели мощные взрывы - они раздались со стороны Перевального, и по словам местных жителей, в Алуште слышали также звуки, похожие на стрельбу.

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