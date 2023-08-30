У Феодосії повідомляють про "приліт", почалась пожежа
В одному з будинків окупованої Феодосії почалась пожежа. Місцеві повідомляють, що причиною загоряння став приліт безпілотника чи його уламків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер".
За даними місцевих жителів, у Феодосії безпілотник чи його уламки влучили в будівлю приблизно в районі Керченського шосе. Це спричинило пожежу.
До того ж, за даними видання, після "прильоту" на окремих вулицях на короткий час відключилося світло.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після інциденту із Феодосії в бік Приморського помчали автомобілі швидкої допомоги
Реакція "влади" Криму
Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що силами ППО у східній частині Криму збито крилату ракету.
"Прошу всіх зберігати спокій і довіряти тільки офіційним джерелам інформації", - написав він.
Так званий "радник глави Криму" Олег Крючков заявив, що нібито осколками збитої ракети пошкоджено лінію електропередачі.
Він уточнив, що аварію буде ліквідовано протягом години.
Ситуація у Криму
Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складів з боєприпасами.
Так, 23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.
При цьому 24 серпня наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.
Ми також писали, що сьогодні вночі у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів.
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