ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Криму повідомляють про потужний вибух під Армянськом

Армянськ, П'ятниця 22 грудня 2023 23:51
UA EN RU
В окупованому Криму повідомляють про потужний вибух під Армянськом Ілюстративне фото: в районі окупованого Армянська пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Криму пізно ввечері, 22 грудня, прогримів вибух в районі Армянська. Його чули навіть у Джанкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки і Телеграм-канали.

Як розповідають в мережі місцеві жителі, вибух був досить потужним. Прогримів він близько одинадцятої вечора.

Представники окупаційної "адміністрації" ніяк не пояснюють інцидент.

В окупованому Криму повідомляють про потужний вибух під Армянськом

Армянськ на карті (фото: скрін google.com/maps)

Разом з тим, як пише "Кримській вітер", цей вибух чули навіть у Джанкої на півночі захопленого російськими окупантами півострова.

"У Джанкої теж чули цей вибух, повідомляють підписники. Видно добре шарахнуло", - йдеться у публікації.

В окупованому Криму повідомляють про потужний вибух під Армянськом

Джанкой та Армянськ на півночі Криму на карті (фото: скрін google.com/maps)

Вибухи у Криму

В окупованому Криму все частіше відбуваються різноманітні вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Сили оборони провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи бази російських загарбників, склади та кораблі.

Нагадаємо, перед тим у Криму пролунала серія вибухів 21 грудня. Місцеві Телеграм-канали повідомили про щонайменше чотири вибухи в Керчі, а росЗМІ писали, нібито ППО "відпрацювала по цілях", і пошкоджень немає. Загарбники перекрили рух Кримським мостом, а в мережі зазначали, що після вибухів в районі Індустріального шосе в Керчі здіймався дим.

Також повідомлялося, що 20 грудня у Криму чули вибухи. Пізніше ЗМІ заявили, що "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії, є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Вибух Армянск
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ