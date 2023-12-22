В оккупированном Крыму сообщают о мощном взрыве под Армянском

Во временно оккупированном Крыму поздно вечером, 22 декабря, прогремел взрыв в районе Армянска. Его слышали даже в Джанкое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и телеграммы-каналы.

Как рассказывают в сети местные жители, взрыв был достаточно мощным. Прогремел он около одиннадцати вечера.

Представители оккупационной администрации никак не объясняют инцидент.

Армянск на карте (фото: скрин google.com/maps)

Вместе с тем, как пишет "Крымский ветер", этот взрыв слышали даже в Джанкое на севере захваченного российскими оккупантами полуострова.

"В Джанкое тоже слышали этот взрыв, сообщают подписчики. Видно хорошо шарахнуло",, - говорится в публикации.

Джанкой и Армянск на севере Крыма на карте (фото: скрин google.com/maps)

Взрывы в Крыму

В оккупированном Крыму все чаще происходят различные взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Силы обороны уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая базы российских захватчиков, склады и корабли.

Напомним, перед этим в Крыму прогремела серия взрывов 21 декабря. Местные Телеграмм-каналы сообщили о по меньшей мере четырех взрывах в Керчи, а росСМИ писали, якобы ПВО "отработало по целям", и повреждений нет. Захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту, а в сети отмечали, что после взрывов в районе Индустриального шоссе в Керчи поднимался дым.

Также сообщалось, что 20 декабря в Крыму слышали взрывы. Позже СМИ заявили, что "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России, есть разрушения.