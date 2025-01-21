В окупованому Криму перейменували 22 географічні об’єкти: повний перелік

Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 49 від 17 січня 2025 року, яка передбачає перейменування 22 географічні об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Більшість з них отримали історичні кримськотатарські назви.

У повідомленні йдеться, що це рішення є частиною процесу деколонізації, закріпленого в Законі України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". До роботи над проектом постанови активно долучились Представництво України в Криму, Український інститут національної пам’яті та Меджліс кримськотатарського народу.

Під час робочих консультацій було узгоджено перелік об'єктів для перейменування, що відповідали вимогам законодавства України. Загалом, постановою перейменовано понад сто географічних об'єктів по всій території України, а в Криму перейменували:

урочище Аврорівка на урочище Башбек;

балку Артемівка на балку Тока;

урочище Багратіонове на урочище Конрат;

річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик;

залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек;

Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження;

залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар;

залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу;

залізничну станцію Краснофолотське на залізничну станцію Ічкі;

урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш;

Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су;

урочище Лазо на урочище Кирмачи;

урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі;

урочище Передове на урочище Туп-Тархан;

урочище Полюшкине на урочище Бурчи;

балку Полюшкіна на балку Бурчи;

урочище Правдине на урочище Ак-Таш;

урочище П’ятирічка на урочище Копійка;

Суворовський дуб на Дуб "Чотири брати";

Червоний камінь на Кизил-Таш;

урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав.

Ці зміни є важливим кроком у політиці пам'яті та сприяють забезпеченню прав корінних народів України, зокрема кримських татар.