В окупованому Криму лунають вибухи, півострів масовано атакують БпЛА

Тимчасово окупований Крим перебуває під масованою атакою ударних безпілотників. У різних частинах півострова чути вибухи, працює ППО загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" і "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.
За інформацією підписників, БпЛА пролітають над Джанкоєм, імовірно, вбік селища Красногвардійське, а з аеродрому Бельбек злітають літаки.
У Керчі чути глухі вибухи, орієнтовно в районі села Бондаренкове. В місті працює російська ППО.
Також загарбники перекрили рух Керченським (Кримським) мостом.
"Губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що гучні звуки є роботою протиповітряної оборони.
"Це перехоплення і знищення черговими засобами ППО 4 безпілотників над акваторією Чорного моря на висоті майже в 1,5 кілометра на суттєвій відстані від берега. Триває контроль обстановки. З огляду на те, що БПЛА збито над морем і на великій висоті, прошу зберігати спокій і перебувати у безпечних місцях", - написав він.
За інформацією очевидців, також тривають пуски ракет і вибухи у районі Сак. Також чутно віддалену стрілянину.
Оголошено тривогу через загрозу атаки безекіпажних катерів (БЕКів) у районі мису Тарханкут. Загарбники повідомляють, що ЗСУ запускають FPV-дрони з БЕКів.
Російські військові повідомляють про масові запуски дронів у напрямку Криму з району Одеси.
Захоплений у 2014 році росіянами Крим регулярно атакують дрони-камікадзе. Під удар потрапляють військові об'єкти, командні пункти, розрахунки ППО окупантів.
Днями партизанський рух АТЕШ повідомив, що з 24 по 26 лютого очікуються масовані удари БпЛА по військових об'єктах на півострові. Військові російських підрозділів ППО намагаються уникнути чергувань на позиціях, щоб не стати жертвами атак.
На початку січня партизани повідомили, що загарбники перекинули на півострів нові засоби ППО з інших ділянок фронту.
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