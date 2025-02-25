В окупованому Криму лунають вибухи, півострів масовано атакують БпЛА

За інформацією підписників, БпЛА пролітають над Джанкоєм, імовірно, вбік селища Красногвардійське, а з аеродрому Бельбек злітають літаки.

У Керчі чути глухі вибухи, орієнтовно в районі села Бондаренкове. В місті працює російська ППО.

Також загарбники перекрили рух Керченським (Кримським) мостом.

"Губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що гучні звуки є роботою протиповітряної оборони.

"Це перехоплення і знищення черговими засобами ППО 4 безпілотників над акваторією Чорного моря на висоті майже в 1,5 кілометра на суттєвій відстані від берега. Триває контроль обстановки. З огляду на те, що БПЛА збито над морем і на великій висоті, прошу зберігати спокій і перебувати у безпечних місцях", - написав він.

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За інформацією очевидців, також тривають пуски ракет і вибухи у районі Сак. Також чутно віддалену стрілянину.

Оголошено тривогу через загрозу атаки безекіпажних катерів (БЕКів) у районі мису Тарханкут. Загарбники повідомляють, що ЗСУ запускають FPV-дрони з БЕКів.

Російські військові повідомляють про масові запуски дронів у напрямку Криму з району Одеси.