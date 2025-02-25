В оккупированном Крыму раздаются взрывы, полуостров массированно атакуют БпЛА

По информации подписчиков, БпЛА пролетают над Джанкоем, предположительно, в сторону поселка Красногвардейское, а с аэродрома Бельбек взлетают самолеты.

В Керчи слышны глухие взрывы, ориентировочно в районе села Бондаренково. В городе работает российская ПВО.

Также захватчики перекрыли движение по Керченскому (Крымскому) мосту.

"Губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки являются работой противовоздушной обороны.

"Это перехват и уничтожение дежурными средствами ПВО 4 беспилотников над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на существенном расстоянии от берега. Продолжается контроль обстановки. Учитывая то, что БПЛА сбит над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал он.

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По информации очевидцев, также продолжаются пуски ракет и взрывы в районе Сак. Также слышна отдаленная стрельба.

Объявлена тревога из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭКов) в районе мыса Тарханкут. Захватчики сообщают, что ВСУ запускают FPV-дроны с БЭКов.

Российские военные сообщают о массовых запусках дронов в направлении Крыма из района Одессы.