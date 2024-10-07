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В окупованому Криму лунають вибухи: на аеродромі Бельбек виникла пожежа

Фото: російські пожежники (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч із 6 на 7 жовтня у тимчасовому окупованому Криму пролунали вибухи. На одному з аеродромів виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер".

Зокрема, про перші вибухи стало відомо о 00.21. Згідно з інформацією каналу, в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці пролунало 7 вибухів, також було чути стрілянину.

Крім того, вибухи було чутно і в Сімферопольському районі. Деякі канали писали, що до тимчасово окупованого міста Сімферополь летять БпЛА.

О 01:06 канал показав фрагмент зображених на відео вибухів та спалахів у Сакському районі. За дві хвилини, згідно з інформацією "Кримського вітру", в районі аеродрому "Бельбек" виникла пожежа.

Водночас, "повітряну небезпеку оголосили по всій території Криму.

Нагадаємо, що ввечері в п'ятницю, 4 жовтня, у Криму теж були вибухи, а саме в місті Керч. Росіяни заявили про нібито навчання.

Також ми писали, що згідно з останніми супутниковими знімками, Росія готується до безпрецедентної атаки на Кримський міст. У районі переправи виходили дві ППО "Панцир" і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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