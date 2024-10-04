В окупованій Керчі пролунали вибухи
У тимчасово окупованому місті Керч в Криму ввечері п'ятниці, 4 жовтня, пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
За даними моніторингу, щонайменше чотири вибухи пролунали над містом близько 21:10 за місцевим часом.
Водночас, окупаційна влада Криму напередодні оголосила про проведення військових навчань. Однак місцеві жителі пересилають у соцмережах повідомлення про нібито оголошену ракетну небезпеку в Криму.
"Офіційних пояснень з приводу вибухів над Керчю влада або російські військові поки що не публікували", - пише "Кримський вітер".
Варто зауважити, що з 26 вересня в окупованому Криму нібито тривають навчання російських силовиків. Зокрема, біля багатьох важливих об'єктів і на пляжах російські силовики будують укріплення, вогневі точки й опорні пункти. Навчання силовиків і тероборони передбачають "повне блокування адміністративних районів з оглядовими заходами".
Кримський міст
Росія захопила Крим у 2014 році та збудувала незаконний Керченський міст, який з'єднує півострів із РФ. Для України міст є легітимною військовою ціллю, і удари по ньому вже здійснювалися двічі - у жовтні 2022-го і липні 2023-го.
У квітні 2024 року The Guardian повідомляв про підготовку Силами оборони третього удару.
Через останнім часом окупанти активно зміцнюють міст. Зокрема, у вересні повідомлялося, що РФ продовжує стягувати на Кримський міст ППО, навіть виставкових зразків. Крім того, окупанти будують на переправі "загадкову споруду".
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