В оккупированом Крыму раздаются взрывы: на аэродроме Бельбек возник пожар

В ночь с 6 на 7 октября во временном оккупированном Крыму прозвучали взрывы. На одном из аэродромов возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
В частности, о первых взрывах стало известно в 00:21. Согласно информации канала, в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке прозвучало 7 взрывов, также было слышно стрельбу.
Помимо этого, взрывы было слышно и в Симферопольском районе. Некоторые каналы писали, что в стороны временно оккупированного города Симферополь летят БпЛА.
В 01:06, канал показал фрагмент запечатленных на видео взрывов и вспышек в Сакском районе. Через две минуты, согласно информации "Крымского ветра", в районе аэродрома "Бельбек" возник пожар.
В то же время, "воздушную опасность объявили по всей территории Крыма.
Напомним, что вечером в пятницу, 4 октября, в Крыму тоже были взрывы, а именно в городе Керчь. Россияне заявили о якобы обучении.
Также мы писали, что согласно последним спутниковым снимкам, Россия готовится к беспрецедентной атаке на Крымский мост. В районе переправы получались две ПВО "Панцирь" и не только.
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