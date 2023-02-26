В окупованому Криму було чути звук вибуху, - ЗМІ

Як пишуть місцеві ЗМІ, звук, який чули люди, ймовірно - зліт російського літака з аеродрому в Кіровському, який перейшов на надзвукову швидкість над горами.

Відзначимо, що станом на 18:30 від так званої влади півострова не надходило жодної інформації щодо того, що то був за звук.

Фото: в окупованому Криму було чути звук вибуху (t.me/krymrealii)