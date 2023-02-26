В оккупированном Крыму был слышен звук взрыва, - СМИ

Как пишут местные СМИ, звук, который слышали люди, вероятно – взлет российского самолета с аэродрома в Кировском, перешедший на сверхзвуковую скорость над горами.

Отметим, что по состоянию на 18:30 от так называемой власти полуострова не поступало никакой информации о том, что это был за звук.

Фото: в оккупированном Крыму был слышен звук взрыва (t.me/krymrealii)