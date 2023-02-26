В окупованому Криму було чути звук вибуху, - ЗМІ
У неділю, 26 лютого, у кримському Судаку і ще декількох населених пунктах місцеві жителі чули звук, схожий на вибух.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як пишуть місцеві ЗМІ, звук, який чули люди, ймовірно - зліт російського літака з аеродрому в Кіровському, який перейшов на надзвукову швидкість над горами.
Відзначимо, що станом на 18:30 від так званої влади півострова не надходило жодної інформації щодо того, що то був за звук.
Фото: в окупованому Криму було чути звук вибуху (t.me/krymrealii)
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.
Також повідомлялося, що партизани розмалювали графіті з українською символікою різних міст в окупованому Криму.
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