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В окупованому Криму було чути звук вибуху, - ЗМІ

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Крим, Неділя 26 лютого 2023 18:35
В окупованому Криму було чути звук вибуху, - ЗМІ Фото: в окупованому Криму було чути звук вибуху (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 26 лютого, у кримському Судаку і ще декількох населених пунктах місцеві жителі чули звук, схожий на вибух.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть місцеві ЗМІ, звук, який чули люди, ймовірно - зліт російського літака з аеродрому в Кіровському, який перейшов на надзвукову швидкість над горами.

Відзначимо, що станом на 18:30 від так званої влади півострова не надходило жодної інформації щодо того, що то був за звук.

В окупованому Криму було чути звук вибуху, - ЗМІ

Фото: в окупованому Криму було чути звук вибуху (t.me/krymrealii)

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.

Також повідомлялося, що партизани розмалювали графіті з українською символікою різних міст в окупованому Криму.

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Крым Вибух Війна Росії проти України
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