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В оккупированном Крыму был слышен звук взрыва, - СМИ

Новина українською →
Крым, Воскресенье 26 февраля 2023 18:35
В оккупированном Крыму был слышен звук взрыва, - СМИ Фото: в оккупированном Крыму был слышен звук взрыва (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 26 февраля, в крымском Судаке и еще нескольких населенных пунктах местные жители слышали звук, похожий на взрыв.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут местные СМИ, звук, который слышали люди, вероятно – взлет российского самолета с аэродрома в Кировском, перешедший на сверхзвуковую скорость над горами.

Отметим, что по состоянию на 18:30 от так называемой власти полуострова не поступало никакой информации о том, что это был за звук.

В оккупированном Крыму был слышен звук взрыва, - СМИ

Фото: в оккупированном Крыму был слышен звук взрыва (t.me/krymrealii)

Напомним, ранее мы писали, что украинские войска по наведению партизан нанесли точный удар по вражескому составу с боеприпасами в Запорожской области.

Также сообщалось, что партизаны разрисовали граффити с украинской символикой разных городов в оккупированном Крыму.

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