В оккупированном Крыму был слышен звук взрыва, - СМИ
В воскресенье, 26 февраля, в крымском Судаке и еще нескольких населенных пунктах местные жители слышали звук, похожий на взрыв.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как пишут местные СМИ, звук, который слышали люди, вероятно – взлет российского самолета с аэродрома в Кировском, перешедший на сверхзвуковую скорость над горами.
Отметим, что по состоянию на 18:30 от так называемой власти полуострова не поступало никакой информации о том, что это был за звук.
Фото: в оккупированном Крыму был слышен звук взрыва (t.me/krymrealii)
Напомним, ранее мы писали, что украинские войска по наведению партизан нанесли точный удар по вражескому составу с боеприпасами в Запорожской области.
Также сообщалось, что партизаны разрисовали граффити с украинской символикой разных городов в оккупированном Крыму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.