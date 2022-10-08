В окупованому Іловайську прогриміли вибухи: відео пожежі

Звуки вибухів було чутно у перші хвилини після опівночі.

Згодом у мережі почали з'являтися відео, на яких видно полум'я та стовп диму, що підіймається у небо. Громадяни пишуть про щонайменше 2 вибухи у районі залізничного вокзалу.

На одному з роликів місцева мешканка зазначила, що у тому районі зберігається паливо, ймовірно, вона мала на увазі склад російських окупантів.