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В окупованому Іловайську прогриміли вибухи: відео пожежі

Фото: В окупованому Іловайську прогриміли вибухи (Скриншот)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Іловайську Донецької області в ніч на 8 жовтня прогриміли потужні вибухи. Потім спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Звуки вибухів було чутно у перші хвилини після опівночі.

Згодом у мережі почали з'являтися відео, на яких видно полум'я та стовп диму, що підіймається у небо. Громадяни пишуть про щонайменше 2 вибухи у районі залізничного вокзалу.

На одному з роликів місцева мешканка зазначила, що у тому районі зберігається паливо, ймовірно, вона мала на увазі склад російських окупантів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 8 жовтня було чутно звук потужного вибуху.

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