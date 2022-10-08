В оккупированном Иловайске прогремели взрывы: видео пожара

Звуки взрывов были слышны в первые минуты после полуночи.

Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых видно пламя и поднимающийся в небо столб дыма. Граждане пишут по меньшей мере о 2 взрывах в районе железнодорожного вокзала.

На одном из роликов местная жительница отметила, что в этом районе хранится топливо, вероятно она имела в виду склад российских оккупантов.