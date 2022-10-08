В оккупированном Иловайске прогремели взрывы: видео пожара

Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области в ночь на 8 октября прогремели мощные взрывы. Затем вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
Звуки взрывов были слышны в первые минуты после полуночи.
Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых видно пламя и поднимающийся в небо столб дыма. Граждане пишут по меньшей мере о 2 взрывах в районе железнодорожного вокзала.
На одном из роликов местная жительница отметила, что в этом районе хранится топливо, вероятно она имела в виду склад российских оккупантов.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 октября был слышен звук мощного взрыва.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.