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В оккупированном Харцызске прогремели взрывы: что известно

Харцызск, Среда 02 июля 2025 23:55
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В оккупированном Харцызске прогремели взрывы: что известно Фото: в Харцызске Донецкой области поражен склад боеприпасов РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Харцызске (Донецкая область) прогремели мощные взрывы. Предварительно в городе поражен вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

В сети публикуются кадры взрывов, предположительно, в районе местного склада боеприпасов. По предварительной информации, по вражескому объекту был нанесен ракетный удар.

Местные паблики также пишут о повторных детонациях в месте вероятного прилета.

Удары ВСУ по военным объектам РФ

За последние несколько дней Силы обороны совершили ряд масштабных атак по военным объектам и оборонным заводам на временно оккупированных территориях и на территории России.

1 июля ударные дроны СБУ ударили по заводу "Купол" в российском Ижевске. Предприятие производит зенитные ракетные комплексы и дроны для армии РФ.

В оккупированном Крыму дроны ГУР повредили истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.

В ночь на 1 июля на Россию была совершена массированная атака беспилотников. Взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе. Также были зафиксированы прилеты во временно оккупированном Луганске.

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