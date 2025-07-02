В оккупированном Харцызске прогремели взрывы: что известно

Во временно оккупированном Харцызске (Донецкая область) прогремели мощные взрывы. Предварительно в городе поражен вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Местные паблики также пишут о повторных детонациях в месте вероятного прилета.

В сети публикуются кадры взрывов, предположительно, в районе местного склада боеприпасов. По предварительной информации, по вражескому объекту был нанесен ракетный удар.

Удары ВСУ по военным объектам РФ

За последние несколько дней Силы обороны совершили ряд масштабных атак по военным объектам и оборонным заводам на временно оккупированных территориях и на территории России.

1 июля ударные дроны СБУ ударили по заводу "Купол" в российском Ижевске. Предприятие производит зенитные ракетные комплексы и дроны для армии РФ.

В оккупированном Крыму дроны ГУР повредили истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.

В ночь на 1 июля на Россию была совершена массированная атака беспилотников. Взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе. Также были зафиксированы прилеты во временно оккупированном Луганске.

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