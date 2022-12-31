В окупованому Джанкої пролунали вибухи: у мережі пишуть про роботу ППО

Сьогодні, 31 грудня, вдень у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Місцеві жителі пишуть, що причиною вибухів, які чути в Джанкої, нібито є робота ППО.
При цьому так звані "влада" поки що ніяк не коментує інцидент і не називають причини вибухів.
Зазначимо, що вибухи в Джанкої були чутні під час чергового ракетного удару Росії по Україні.
Нагадаємо, 29 грудня в Джанкої теж були чутні вибухи . Тоді у мережі писали про роботу ППО.
Також ми писали, що минулого тижня вибухи було чутно у тимчасово окупованому Нижньогірському у Криму.
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