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В окупованому Джанкої пролунали вибухи: у мережі пишуть про роботу ППО

Ілюстративне фото: в окупованому Джанкої пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 31 грудня, вдень у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі пишуть, що причиною вибухів, які чути в Джанкої, нібито є робота ППО.

При цьому так звані "влада" поки що ніяк не коментує інцидент і не називають причини вибухів.

Зазначимо, що вибухи в Джанкої були чутні під час чергового ракетного удару Росії по Україні.

Нагадаємо, 29 грудня в Джанкої теж були чутні вибухи . Тоді у мережі писали про роботу ППО.

Також ми писали, що минулого тижня вибухи було чутно у тимчасово окупованому Нижньогірському у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДжанкойвибухиКрымПВО