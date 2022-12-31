В оккупированном Джанкое прозвучали взрывы: в сети пишут о работе ПВО

Местные жители пишут, что причиной взрывов, которые были слышны в Джанкое, якобы является работа ПВО.

При этом так называемые "власти" пока никак не комментируют инцидент и не называют причины взрывов.

Отметим, что взрывы в Джанкое были слышны во время очередного ракетного удара России по Украине.