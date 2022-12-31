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В оккупированном Джанкое прозвучали взрывы: в сети пишут о работе ПВО

Новина українською →
Джанкой, Суббота 31 декабря 2022 14:34
В оккупированном Джанкое прозвучали взрывы: в сети пишут о работе ПВО Иллюстративное фото: в оккупированном Джанкое прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 31 декабря, днем во временно оккупированном Джанкое (Крым) были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители пишут, что причиной взрывов, которые были слышны в Джанкое, якобы является работа ПВО.

При этом так называемые "власти" пока никак не комментируют инцидент и не называют причины взрывов.

Отметим, что взрывы в Джанкое были слышны во время очередного ракетного удара России по Украине.

Напомним, 29 декабря в Джанкое тоже были слышны взрывы. Тогда в сети писали о работе ПВО.

Также мы писали, что на прошлой неделе взрывы были слышны во временно оккупированном Нижнегорском в Крыму.

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