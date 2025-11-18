В окупованому Донецьку та області знову перебої зі світлом: дрони атакували підстанцію

У ніч з 17 на 18 листопада, в окупованому Донецьку та інших містах області знову виникли проблеми зі світлом. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів по одній із підстанцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та інші Telegram-канали.
Судячи з інформації з пабліків, атака невідомих дронів почалася приблизно о 23:50. Безпілотники фіксувалися над кількома містами окупованої Донецької області.
Буквально за півгодини "Типичный Донецк" написав, що в Макіївці та деяких районах Донецька блимає світло. Крім того, без електроенергії залишилося Іловайськ.
Через ще невеликий проміжок часу в пабліках почали повідомляти, що дрони атакують Зуївську ТЕЦ у населеному пункті Зугрес. На відео в соцмережах видно, що районі об'єкта почалася пожежа.
Низка пабліків стверджують, що під удар потрапив трансфоратор другого котла, і внаслідок атаки його виведено з ладу.
Чи були атаковані якісь інші об'єкти в області - наразі невідомо.
Нагадаємо, в ніч на 17 листопада захоплена частина Донецької області теж зіткнулася з відключенням електроенергії.
Зокрема, люди скаржилися на атаку невідомих дронів. За непідвладними, безпілотники атакували підстанцію.
Без світла були щонайменше Донецьк, Ясинувата, а також частково були достовірні Макіївка, Горлівка та Єнакієве.