В оккупированном Донецке и области снова перебои со светом: дроны атаковали подстанцию

Судя по информации из пабликов, атака неизвестных дронов началась примерно в 23:50. Беспилотники фиксировались над несколькими городами оккупированной Донецкой области.

Буквально через полчаса "Типичный Донецк" написал, что в Макеевке и некоторых районах Донецка мигает свет. Кроме того, без электроэнергии осталось Иловайск.

Через еще небольшой промежуток времени в пабликах стали сообщить, что дроны атакуют Зуевскую ТЭЦ в населенном пункте Зугрэс. На видео в соцсетях видно, что районе объекта начался пожар.

Ряд пабликов утверждают, что под удар попал трансфоратор второго котла и в результате атаки он выведен из строя.

Были ли атакованы какие-то другие объекты в области - на данный момент неизвестно.